Примусова евакуація дітей на Донеччині: з регіону потрібно вивести 41 дитину

На Донеччині триває примусова евакуація дітей до безпечніших регіонів України. Однак з прифронтового регіону ще потрібно вивести 41 дитину. Найбільше залишається неповнолітніх у Покровському районі. Про це повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова, повідомляє Суспільне. Донбас.



Як зазначається, у 5 населених пунктах, в яких відбувається примусова евакуація дітей, залишається 41 дитина:



- Костянтинівка — 4 дитини;



- Покровська громада — 14 дітей (місто Родинське — 8 дітей, село Гришине — 6 дітей);



- Удачненська селищна територіальна громада — 23 дитини.



За словами Рижакової, за останні два тижні було евакуйовано 73 дитини. Загалом з Донецької області під час примусової евакуації було евакуйовано 13 425 дітей.



Раніше ми писали, що евакуаційна група «Фенікс» евакуювала жінку із двома дітьми з прифронтового села Гришине Покровського району Донецької області.