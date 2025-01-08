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Примусова евакуація дітей на Донеччині: з регіону потрібно вивести 41 дитину

08 січня 2025, 17:47

Примусова евакуація дітей на Донеччині: з регіону потрібно вивести 41 дитину

На Донеччині триває примусова евакуація дітей до безпечніших регіонів України. Однак з прифронтового регіону ще потрібно вивести 41 дитину. Найбільше залишається неповнолітніх у Покровському районі. Про це повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова, повідомляє Суспільне. Донбас.

 Як зазначається, у 5 населених пунктах, в яких відбувається примусова евакуація дітей, залишається 41 дитина:

 - Костянтинівка — 4 дитини;

 - Покровська громада — 14 дітей (місто Родинське — 8 дітей, село Гришине — 6 дітей);

 - Удачненська селищна територіальна громада — 23 дитини.

 За словами Рижакової, за останні два тижні було евакуйовано 73 дитини. Загалом з Донецької області під час примусової евакуації було евакуйовано 13 425 дітей.

 Раніше ми писали, що евакуаційна група «Фенікс» евакуювала жінку із двома дітьми з прифронтового села Гришине Покровського району Донецької області.

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