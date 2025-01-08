На окупованій Донеччині через мобілізацію не вистачає рятувальників — «Жовта стрічка»

На окупованій Донеччині паралізована робота пожежних служб. Як повідомляє партизанський рух «Жовта стрічка», причиною стала мобілізація місцевого населення на війну Росії проти України.



За останній тиждень, з 31 грудня до 5 січня, на пожежах загинули 10 жителів окупованої території Донецької області. Смертельні випадки сталися в Донецьку, Макіївці, Маріуполі, Торезі та Петропавлівці.



Активісти називають це «паралічем пожежних служб» через тотальну мобілізацію чоловіків, зокрема співробітників «МНС ДНР». Місцеві жителі скаржаться, що пожежні бригади реагують зі значним запізненням або взагалі не виїжджають.



«Окремі пожежні бригади працюють, але реальна заповненість - менш як 30% від необхідної кількості», — пише “Жовта стрічка”.