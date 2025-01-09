Втрати армії РФ за добу: 1430 солдатів та 17 танків

Гелікоптери ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1430 осіб та 17 танків. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Також українські військовослужбовці знешкодили 18 бойових броньованих машин і 36 артилерійських систем противника.



Крім того, ЗСУ збили 86 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 80 автомобілів окупантів, включно з 5 машинами спецтехніки.

Нагадаємо, втрати російських окупантів вже перевищили 800 000 солдатів.