Втрати армії РФ за добу: 1430 солдатів та 17 танків

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1430 осіб та 17 танків. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Також українські військовослужбовці знешкодили 18 бойових броньованих машин і 36 артилерійських систем противника.
Крім того, ЗСУ збили 86 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 80 автомобілів окупантів, включно з 5 машинами спецтехніки.
Нагадаємо, втрати російських окупантів вже перевищили 800 000 солдатів.
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