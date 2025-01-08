Сили оборони України відбили атаку на Малинівку

СОУ відбили атаку у напрямку Малинівки. Фото: мапа DeepState

Днем раніше, 7 січня 2025 року, російські війська силами 2 танків та 3 БМП виїхали з Воздвиженки у напрямку траси Покровськ-Костянтинівка, де були зупинені СОУ (Сили оборони України). Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

Місце на трасі Покровськ-Костянтинівка, куди виїхали окупанти. Фото: мапа DeepState

Дорогою, 1 одиниця техніки або підірвалася, або була підбита, а решта об'їхали мінно-вибухові загородження й опинилися на трасі.



«В цей момент ворог вирішив йти на відкат до Воздвиженки. Під час цього техніка була знищена, хоча кацапам і вдалося висадити десант західніше села», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакують Покровськ артилерією та дронами, обстріл почастішав.