Трьох жителів Донецької області розшукують — їм загрожує термін за допомогу російським військам

На Донеччині слідчі завершили спеціальне досудове розслідування стосовно трьох українців, яких звинувачують у колабораціонізмі. Обвинувальний акт направлено до суду.



У вересні 2022 року мешканець окупованої Горлівки створив та очолив так званий окремий батальйон спеціального призначення «Арбат», який увійшов до структури «Дикої дивізії ДНР». Окрім участі у бойових діях на боці держави-агресора, незаконне збройне формування займалося постачанням російських військ.

Протягом двох років організатор злочинної групи та двоє його «заступників» відвідували різні ділянки фронту. Зокрема, їздили на позиції російських окупантів у селища Новобахмутівка, Очеретине, Олександрівка, а також міста Мар'їнка та Авдіївка.



Військові підрозділи РФ постачали розвідувально-коригуючими БПЛА та FPV-дронами, засобами РЕБ, приладами нічного бачення, касками та бронежилетами. Також доставляли електрогенератори, паливо, запчастини та будматеріали для облаштування укріплень.



Обвинувачені — у розшуку.



Раніше на Донеччині чотирьом колишнім педагогам заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України). У 2022-2023 роках вони продовжили кар'єру на захоплених територіях.