У Покровську залишаються понад 7 тисяч людей: у місті працюють магазини та аптеки

У прифронтовому Покровську Донецької області продовжують працювати магазини та аптеки. Проте відділення «Укрпошти» наступного тижня не функціонуватиме. Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«Працює у Покровську кілька магазинів, працює кілька аптек. До 15 січня працюватиме ще одне відділення «Укрпошти». Дякую їм за роботу. Але, на жаль, ворог наближається до міста, близько 3 км залишилося», — заявив він.



Філашкін зазначив, що у Покровську залишається 7200 осіб, усіх дітей з міста вже евакуювали. У місті Курахове близько 300 цивільних, у Мирнограді — 3000, а в Торецьку — близько 126. Усього вздовж лінії фронту знаходиться близько 40 тисяч осіб.



Раніше ми писали, що російська армія продовжує атакувати Покровськ на Донеччині, удари почастішали. У місті відсутнє світло, газ та водопостачання.