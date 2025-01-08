Саратов та Енгельс у Росії зазнали атаки дронів: виникла сильна пожежа на нафтобазі

Після атаки безпілотників на нафтобазі в російському Енгельсі почалася сильна пожежа. Фото: соцмережі

Близько п'ятої години ранку в середу, 8 січня, губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін повідомив, що цієї ночі міста Енгельс і Саратов зазнали масованої атаки БПЛА.

«Є пошкодження на одному із промислових підприємств. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків», — розповів російський урядовець.

У повідомленнях Бусаргіна та низки російських ЗМІ зазначається, що в районі міста Енгельс Саратовської області в ніч проти 8 січня пролунала серія вибухів на тлі повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Після цього спалахнула сильна пожежа, ймовірно, на нафтобазі.

Видання Shot пише про від 5 до 12 сильних вибухів, які були чутні мешканцям Енгельса. Однак пізніше було уточнено на каналі, що вибухів було близько 40.

У свою чергу канал ASTRA оприлюднив відео прольоту безпілотника в бік Енгельса. За його даними, через уламки «почалася пожежа в районі нафтобази».

За попередніми даними, вночі, ймовірно, було атаковано нафтобазу Комбінат «Кристал» Росрезерву. У мережі звернули увагу на те, що вона призначена для зберігання авіаційного палива для місцевої авіабази «Енгельс-2».

Нагадаємо, під російським містом Енгельс, розташованим від України на відстані близько 700 кілометрів, розташована основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160. Їх війська РФ застосовують при повітряних атаках по території України.

На авіабазі з офіційною назвою «Енгельс-2» дислокуються 121 гвардійський Севастопольський та 184 бомбардувальний авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Зазначимо, що в Енгельсі вибухи лунають далеко не вперше. Зокрема це відбувалося в районі місцевого військового аеродрому.