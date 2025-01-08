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Армія РФ обстріляла селище у Запорізькій області: загинули дві жінки

08 січня 2025, 21:14

Армія РФ обстріляла селище у Запорізькій області: загинули дві жінки

Армія РФ обстріляла селище у Запорізькій області: загинули дві жінки

Четверо людей опинилися під завалами житлового будинку внаслідок атаки російських окупантів у селищі Степногірськ Василівського району Запорізької області увечері 8 січня.

За підсумками розбору завалів виявилося, що дві жінки загинули. Ще двох людей врятували.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, російська армія щонайменше п'ять разів вдарила по прифронтовому населеному пункту.

Один із ударів припав на будівлю селищної ради. Інший — на житловий будинок.

День жалоби буде оголошений у Запоріжжі 9 січня у зв'язку з авіаударами, які у середу забрали життя 13 мешканців міста.

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