Війська РФ обстріляли Донеччину 3200 разів на добу, є постраждалі

Минулої доби російські окупанти здійснили 3200 обстрілів Донецької області, троє мирних жителів отримали поранення. Про це розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«За добу ворог обстріляв Донецьку область 3200 разів. На жаль, троє людей отримали поранення. Під щільним обстрілом окупанта всі населені пункти, які наближені до лінії фронту, майже не існують і зруйновані все в повному обсязі. За добу вдалося вивезти 158 осіб та 200 дітей з тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту», — зазначив він.



За словами Філашкіна, росіяни обстрілюють Донецьку область з усіх наявних видів озброєння, зокрема за допомогою балістичних ракет, керованих авіаційних бомб, ствольної артилерії та FPV-дронів.

Органи влади перебувають на місці, підрозділи поліції, ДСНС, волонтерський рух працюють у повному обсязі.



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