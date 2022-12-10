Ситуація з обстрілами на Донеччині — дані ОВА

На Донеччині ніч пройшла відносно спокійно, проте обстріли було зафіксовано на різних ділянках фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
На Волноваському напрямку пошкоджено три будинки в Вугледарі. Також напередодні під обстріл потрапила Новоукраїнка.
На Донецькому напрямку в Курахівській громаді окупанти стріляли по Кураховому, Гірнику та Ізмайлівці, пошкодили 17 будинків.
На Горлівському напрямку двоє людей поранено у Бахмуті. У місті пошкоджено будинок та магазин. Поодинокі обстріли зафіксовані на околицях Торецької та Соледарської громад.
На Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді.
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