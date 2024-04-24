Військово-Морські Сили ЗСУ збили «шахед» — відео

ВМС ЗСУ збиває російський «шахед». Фото: кадр із відео

Військовослужбовці Військово-Морських Сил ЗСУ продемонстрували момент влучання по російському «шахеду», після чого БПЛА РФ розбився. Відео опублікував офіційний Telegram-канал Військово-Морських Сил України.







«Відео влучної та майстерної роботи військовослужбовців ВМС ЗС України по ворожих цілях в повітрі під час знищення дронів-камікадзе», — йдеться у підписі до відео.



Нагадаємо, сьогодні вночі, 24 квітня, у Смоленській області внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів спалахнули об'єкти нафтопереробної промисловості.