Обстріли Харківщини: Синєгубов розповів про цілі окупантів

Минулої доби по самому Харкову удари з боку російських військ не зафіксовані. Але від обстрілів страждають населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та інших районів. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Страждають ті населені пункти, що розташовані біля російського кордону, або, умовно кажучи, знаходяться на шляху критичної інфраструктури — останнім часом саме вона цікавить наших ворогів», — повідомив Синєгубов про цілі окупантів.



Також, за даними очільника ОВА, у Харківському районі через пряме влучення в житловий будинок загинув чоловік. Дві жінки поранені.



За його словами, на деокупованих територіях відновлюють електропостачання. Зокрема, в Ізюмському районі приєднано 350 домогосподарств. На черзі — ще дві громади. Крім того, світло частково повернули до Козачої Лопані, що на півночі області.



Повертають і теплопостачання.



«Ми відновили теплопостачання у Слобожанському, це майже 15 тисяч мешканців вже одержують тепло. Вони були позбавлені такої можливості через обстріли», — сказав очільник ОВА.