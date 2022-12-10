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Обстріли Харківщини: Синєгубов розповів про цілі окупантів

10 грудня 2022, 15:06

Обстріли Харківщини: Синєгубов розповів про цілі окупантів

Минулої доби по самому Харкову удари з боку російських військ не зафіксовані. Але від обстрілів страждають населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та інших районів. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Страждають ті населені пункти, що розташовані біля російського кордону, або, умовно кажучи, знаходяться на шляху критичної інфраструктури — останнім часом саме вона цікавить наших ворогів», — повідомив Синєгубов про цілі окупантів.

Також, за даними очільника ОВА, у Харківському районі через пряме влучення в житловий будинок загинув чоловік. Дві жінки поранені.

За його словами, на деокупованих територіях відновлюють електропостачання. Зокрема, в Ізюмському районі приєднано 350 домогосподарств. На черзі — ще дві громади. Крім того, світло частково повернули до Козачої Лопані, що на півночі області.

Повертають і теплопостачання.

«Ми відновили теплопостачання у Слобожанському, це майже 15 тисяч мешканців вже одержують тепло. Вони були позбавлені такої можливості через обстріли», — сказав очільник ОВА.

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