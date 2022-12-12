Російські війська атакували Херсон, двоє людей загинули

Херсон перебуває під масованим обстрілом російських військ. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією, окупанти атакували мікрорайон ХБК.



«На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули», - написав Янушевич.

Також він розповів, що бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують до мікрорайону Острів, кількість постраждалих там наразі невідома.

Раніше в Офісі генпрокурора України повідомили, що в результаті удару армії РФ по Херсону та його передмісті загинула жінка, чотири особи отримали травми.