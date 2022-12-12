Електро- та теплопостачання в Україні потребують 1 млрд доларів екстреної підтримки — Шмигаль

В екстрену підтримку електроенергетики та сектора централізованого теплопостачання, пошкоджених російськими ракетними атаками, необхідно вкласти по 500 млн доларів. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні Ради ОЕСР.



За його словами, останні атаки РФ на електроенергетичну систему призвели до того, що половина енергетичної інфраструктури України була пошкоджена, що вплинуло на всі сектори економіки та соціального життя України.



Згідно зі звітом щодо оцінки потреб України від Світового банку, Єврокомісії та уряду, загальні потреби у відновленні оцінюються у 349 млрд доларів, і це станом на 1 червня 2022 року. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та уряду України, потреби на відновлення зростуть до 500-600 млрд доларів.



«Україна вже сьогодні потребує допомоги. І я звертаюся до вас, шановні колеги, надати нам допомогу на термінове відновлення. Ми усвідомлюємо, що маємо довести свою відповідність усім критеріям ОЕСР та стандартам ЄС для вступу до цих спільнот як повноправного члена. І ми рішуче налаштовані працювати», - сказав Шмигаль.