Росія використала проти України понад 70 ракет і 100 дронів: Зеленський назвав цілі масованої атаки

Наслідки атаки РФ на енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, це ніколи не є спонтанним рішенням.



«Це усвідомлений вибір не лише цілей, а й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, та понад сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за «блекаут» в Україні», – сказав Зеленський.



Президент заявив, що, за попередніми даними, силам ППО вдалося збити понад 50 ракет та значну частину БПЛА.



«На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити подачу світла», – додав він.

Нагадаємо, що 25 грудня внаслідок масованої російської атаки на Україну пошкоджена енергетична інфраструктура в кількох областях, є загиблий та поранені.