У Росії Ахметова визнали членом екстремістської організації

Ахметова визнали членом екстремістського об'єднання у Росії. Фото: EPA-EFE/DANIEL NAUPOLD

Українського бізнесмена Ріната Ахметова в Росії визнано членом екстремістського об'єднання. Поки що не уточнюється, яку саме організацію визнали екстремістською. Про це передає російське видання ТАСС з посиланням на реєстр Міністерства юстиції РФ.



«У перелік громадських та релігійних об'єднань, щодо яких набуло законної сили рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності з підстав, передбачених федеральним законом «Про протидію екстремістській діяльності», під 117-м номером додано об'єднання, членом якого є зокрема Ахметов Рінат Леонідович, який народився 21 вересня 1966 року у Донецьку», — зазначено у реєстрі.



Раніше повідомлялося, що Ленінський районний суд Курська звернув у федеральну власність курське кондитерське підприємство «Конті-Рус» (входить до структури української компанії «Конті») за позовом Генеральної прокуратури про заборону діяльності об'єднання у зв'язку із провадженням екстремістської діяльності.



У позові зазначалося, що у основі об'єднання лежать загальні ідеологічні та майнові інтереси, мають яскраво виражений антиросійський характер. Функціонує група в основному в Україні, а також на території окремих суб'єктів Росії, діяльність спрямована проти життя та здоров'я росіян, безпеки суспільства та держави. Суд вважає, що члени об'єднання здійснюють дискредитацію Збройних сил Росії, а також надають активні дії щодо фінансової підтримки збройних формувань України.



Крім Ахметова, екстремістом також визнали ексвіцепрезидента «Шахтаря» — Бориса Колеснікова.



Раніше ми писали, що український олігарх Рінат Ахметов виставив на продаж три свої літаки.