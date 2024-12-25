Загарбники двічі атакували Покровськ: пошкоджено будинки

Окупаційні війська РФ минулої доби, 24 грудня, двічі обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«О 11:48 надійшло повідомлення про пожежу у приватному секторі східної частини Покровська. Горіла господарська споруда. Причину загоряння встановлюють», — ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що росіяни о 15:00 атакували село Горіхове. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки.
Крім того, о 16:00 внаслідок влучення FPV-дрона пошкоджено фасад та вікна однієї з житлових багатоповерхівок м-н «Шахтарський».
Інформація про постраждалих не надходила.
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