Загарбники двічі атакували Покровськ: пошкоджено будинки

Окупаційні війська РФ минулої доби, 24 грудня, двічі обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджені будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 11:48 надійшло повідомлення про пожежу у приватному секторі східної частини Покровська. Горіла господарська споруда. Причину загоряння встановлюють», — ідеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що росіяни о 15:00 атакували село Горіхове. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки.



Крім того, о 16:00 внаслідок влучення FPV-дрона пошкоджено фасад та вікна однієї з житлових багатоповерхівок м-н «Шахтарський».



Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що росіяни вбили одну людину в селищі Удачне.