ППО України збила 59 із 78 ракет та 54 БПЛА окупантів

ППО України збила 59 із 78 ракет і 54 БПЛА окупантів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. Про це йдеться у звіті ПС ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:

2 балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька обл.);

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Білгородська обл.);

12 крилатих ракет «Калібр» (з акваторії Чорного моря);

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл., Каспійське море);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з літаків тактичної авіації (район пусків - Білгородська обл. - РФ.);

106 ударних БПЛА «Shahed»/дронів-імітаторів різних типів (з районів Брянськ, Міллерове, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.).

За даними Повітряних сил, сьогодні вдалося збити 55 із 62 крилатих ракет (Калібр та Х-101), а також 4 із 4 ракет Х-59/69. Тобто загалом пропустили 19.

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні БПЛА «Shahed»/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Нагадаємо, Росія завдала удару по теплоелектростанціям «ДТЕК».