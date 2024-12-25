ППО України збила 59 із 78 ракет та 54 БПЛА окупантів

У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. Про це йдеться у звіті ПС ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 184 повітряних цілей противника:
За даними Повітряних сил, сьогодні вдалося збити 55 із 62 крилатих ракет (Калібр та Х-101), а також 4 із 4 ракет Х-59/69. Тобто загалом пропустили 19.
За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:
Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.
Нагадаємо, Росія завдала удару по теплоелектростанціям «ДТЕК».
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