Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Місто Льгов Курської області атакували ракети: серйозні пошкодження, є загиблі

25 грудня 2024, 12:14

Місто Льгов Курської області атакували ракети: серйозні пошкодження, є загиблі

Місто Льгов у Курській області зазнало ракетної атаки. Фото: скриншот Місто Льгов у Курській області зазнало ракетної атаки. Фото: скриншот

У середу, 25 грудня, російське місто Льгов Курської області потрапило під обстріл. Удар припав по цивільних об'єктах та інфраструктурі міста. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки глави регіону Олександр Хінштейн.

«Завдано удару по цивільних об'єктах та інфраструктурі Льгова. На місці працюють усі оперативні та аварійні служби. Вживаються всіх необхідних заходів. Інформація про наслідки уточнюється», — зазначив він.

Телеграм-канал Mash повідомив, що три жінки, попередньо, загинули після атаки HIMARS. На вулиці міста впали щонайменше шість ракет.

«ЗСУ влучили в дах цукрового заводу, ТЕЦ, житловий будинок та газопровід, у кількох місцях почалися пожежі», — йдеться у повідомленні.

Офіційно ця інформація не підтверджена.

За словами місцевої влади, четверо людей загинули, п'ятеро — постраждали.

Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок, 2 житлові одноповерхові будинки, а також окремо розташований одноповерховий салон краси. У сусідніх приватних житлових будинках вибуховою хвилею вибило скло, пошкоджено щонайменше 12 автомашин. Також через удар було зруйновано незначну ділянку газопроводу. Подачу газу та електропостачання в пошкоджених і сусідніх будинках тимчасово відключено.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Ростовську область у неділю пошкоджено найбільший російський військовий полігон «Кадамівський». Безпілотники та ракету збили над Новочеркаською ГРЕС та військовим аеродромом у Міллеровому, пошкоджено ЛЕП.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Росія Курська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:24
На окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів
23:00
Головне за день: У Бердянську підірвали авто «мера». Удар по Кривому Рогу
14:24
Родичів бійців ЗСУ депортують із окупованих територій — Андрющенко
13:38
На захопленій частині Луганщини заборонили запускати безпілотники
09:49
В окупованому Донецьку в будинку спалахнула пожежа: постраждав чоловік
09:33
В окупованому Бердянську підірвано автомобіль голови окупаційної ради
08:27
Путін міг відмовитись від захоплення Покровська — ISW
23:00
Головне за день: У РФ пошкоджено великий військовий склад. Тривають бої за Курахове
15:04
У Росії фактично заблокували YouTube, обсяг трафіку впав на 80% — ЗМІ
13:24
У захопленій Горлівці під час обстрілу постраждала людина
12:36
Окупанти вилучають бензин у жителів ТОТ Херсонщини - «Жовта Стрічка»
11:12
У Донецьку під обстріл потрапила лікарня імені Калініна
08:22
На Покровському напрямку ЗСУ розбили колону російських військ
22:30
Головне за день: Росіяни нова розстріляли полонених. В Орловській області горить нафтобаза
21:40
Головне за день: Російський бізнес в окупації. Атака безпілотників на Казань
16:27
Росіяни відкривають бізнес на захоплених територіях України: чим займаються ці компанії
15:38
Могили у дворах Селидового. Пушилін привіз ялинки до Авдіївки. На Луганщині відключили мобільний зв'язок — дайджест ►
23:30
Головне за день: Удари по Київу, Херсону та Кривому Рогу. У Донецьку атакували ФСБ РФ
21:44
«ДНР»: За день в окупації поранено 5 людей
18:00
«ЛНР» назвала свій бюджет на 2025 рік
усі новини
17:24
На окупованій території Донбасу не працюють YouTube та частина VPN-сервісів
16:48
Ситуація з водою на півночі Донецької області: в ОВА розповіли, коли мають закінчити ремонт водогону
16:16
Аварія літака в Казахстані: що відомо
16:04
БПЛА атакували Тамбовську область: під удар міг потрапити завод, який випускає обладнання для авіації та ракет
15:14
Понад 3000 людей виїхали за тиждень з Покровська, дітей у місті немає: Філашкін розповів подробиці
15:11
Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів Росії
14:40
Третя штурмова вразила склад та міномети окупантів на Харківському напрямку
14:40
Російські війська окупували два села в Донецькій області – DeepState
14:04
Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 25 грудня
13:42
У Росії Ахметова визнали членом екстремістської організації
13:33
ППО України збила 59 із 78 ракет та 54 БПЛА окупантів
13:09
Дружківка частково знеструмлена, у місті немає води та проблеми зі зв'язком
12:40
ЗСУ вдарили по штабу 810-ї бригади морської піхоти РФ
12:14
Місто Льгов Курської області атакували ракети: серйозні пошкодження, є загиблі
12:07
Росія використала проти України понад 70 ракет і 100 дронів: Зеленський назвав цілі масованої атаки
11:40
Загарбники двічі атакували Покровськ: пошкоджено будинки
11:39
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» командиру «Азова» Денису Прокопенку
11:05
Рятувальники в Донецькій області потрапили під повторний обстріл РФ під час гасіння пожежі
10:59
Армія РФ обстріляла чотири населені пункти Донеччини за допомогою артилерії та БПЛА
10:44
Жителі «ЛНР» у 2025 році зможуть оформлювати закордонні паспорти РФ
усі новини
ВІДЕО
Аварія літака в Казахстані: що відомо Аварія літака в Казахстані: що відомо
25 грудня, 16:16
Вибух у Тамбовській області РФ. Фото: кадр із відео БПЛА атакували Тамбовську область: під удар міг потрапити завод, який випускає обладнання для авіації та ракет
25 грудня, 16:04
Вибух на складі боєприпасів у Ростовській області. Фото: кадр із відео Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів Росії
25 грудня, 15:11
Третя штурмова підірвала склад та міномети росіян. Фото: пресслужба Третя штурмова вразила склад та міномети окупантів на Харківському напрямку
25 грудня, 14:40
ЗСУ вдарили по штабу 810-ї ОБрМП. Фото: кадр із відео ЗСУ вдарили по штабу 810-ї бригади морської піхоти РФ
25 грудня, 12:40
Місто Льгов у Курській області зазнало ракетної атаки. Фото: скриншот Місто Льгов Курської області атакували ракети: серйозні пошкодження, є загиблі
25 грудня, 12:14

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір