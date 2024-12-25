Дружківка частково знеструмлена, у місті немає води та проблеми зі зв'язком

У Дружківці Донецької області 25 грудня частково відсутнє світло, вода та Інтернет. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».



Крім того, у місті проблеми з мобільним зв'язком.



У пресслужбі «Київстару» повідомили, що роблять усе можливе, щоб розв'язати цю проблему.



Імовірно, пошкоджено інтернет-кабель.



Раніше ми писали, що вранці 25 грудня російські окупанти завдали удару по району Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області.