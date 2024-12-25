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Дружківка частково знеструмлена, у місті немає води та проблеми зі зв'язком

25 грудня 2024, 13:09

Дружківка частково знеструмлена, у місті немає води та проблеми зі зв'язком

У Дружківці Донецької області 25 грудня частково відсутнє світло, вода та Інтернет. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Крім того, у місті проблеми з мобільним зв'язком.

У пресслужбі «Київстару» повідомили, що роблять усе можливе, щоб розв'язати цю проблему.

Імовірно, пошкоджено інтернет-кабель.

Раніше ми писали, що вранці 25 грудня російські окупанти завдали удару по району Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області.

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