Дружківка частково знеструмлена, у місті немає води та проблеми зі зв'язком

У Дружківці Донецької області 25 грудня частково відсутнє світло, вода та Інтернет. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».
Крім того, у місті проблеми з мобільним зв'язком.
У пресслужбі «Київстару» повідомили, що роблять усе можливе, щоб розв'язати цю проблему.
Імовірно, пошкоджено інтернет-кабель.
Раніше ми писали, що вранці 25 грудня російські окупанти завдали удару по району Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області.
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