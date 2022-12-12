В окупованому Скадовську невідомі підірвали авто заступника голови «адміністрації» Херсонської області

Сьогодні вдень в окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Віталія Булюка. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на місцевих мешканців, які стали свідками події.



«Десь о 12:30 підірвали гранату біля будинку Булюка. Поруч із будинком стояв його автомобіль. Від вибуху водій упав на кермо. Сам Булюк отримав поранення, але живий, був у крові. Їх обох забрала швидка допомога. Російська поліція на місце вибуху не приїхала», – розповіли очевидці події.



Інформацію про це «Суспільному» підтвердив і міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.



«Я не знаю, як щодо стану здоров'я, але вибухнув його автомобіль, Булюк отримав поранення. Водій загинув, а його доправили до лікарні до Сімферополя», - розповів Яковлєв.



У телеграм-каналі Скадовської міськради повідомили, що після події кілька кварталів навколо будинку та центру міста були оточені. Проводять обшуки та перевірки документів. Місто було закрито на в'їзд та на виїзд. На під'їздах до міста заблоковано весь транспорт.