У білоруських військах розпочато раптову перевірку бойової готовності

Міністерство оборони Білорусі за дорученням Олександра Лукашенка оголосило раптову перевірку бойової готовності армії. Про це повідомляється у телеграм-каналі білоруського відомства.



Зазначається, що заходи матимуть комплексний характер, війська мають у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Нєман та Березіна.

Крім того, у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.



«Навчання» у Білорусі відбуваються майже безперервно вже близько року.