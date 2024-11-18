Зеленський перевірив будівництво оборонних споруд Донеччини

У Донецькій області будують оборонні споруди. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 18 листопада 2024 року, президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва оборонних споруд у Донецькій області.







«Будівництво фортифікацій і нарада щодо питань життєзабезпечення регіону. Безпека – пріоритет. Сьогодні ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд. Більшість із запланованого уже облаштована», - зазначив президент.



Раніше президент України також відвідав Покровський напрямок — один із найгарячіших на фронті. У березні міноборони повідомило, що виділене урядом фінансування не покриває загальної потреби у фортифікаційних спорудах.

У Донецькій області будують оборонні споруди. Фото: кадр із відео

Пізніше, 10 серпня, стало відомо, що Покровська громада на Донеччині отримає 20 млн гривень на закупівлю товарів та послуг з оборони.



Нагадаємо, аналітичний ресурс DeepState попереджав, що в районі Гірника та Покровська Донецької області відсутні якісні інженерно-фортифікаційні споруди.



Згодом, 28 жовтня, Збройні сили Російської Федерації взяли під контроль місто Гірник у Донецькій області.



«Новини Донбасу» також поговорили з начальником військової адміністрації Покровська Сергієм Добряком про те, наскільки захищене місто з погляду будівництва оборонних споруд.