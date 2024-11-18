Війська Росії з артилерії вдарили по Костянтинівці та Сіверську: загинули три людини, ще дві – поранені

Наслідки російських обстрілів Донецької області 18 листопада. Фото: Донецька ОВА

18 листопада російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки. Внаслідок удару загинули 61-річна жінка та чоловік 68 років. Крім того, отримали поранення 46-річний містянин та 89-річна пенсіонерка. Їм надали медичну допомогу. Під час атаки постраждалі були на вулиці.



У місті пошкоджені фасади житлових будинків та автомобілі.



Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що 18 листопада росіяни з артилерії також обстріляли місто Сіверськ на Донеччині.



Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Нагадаємо, що 18 листопада армія РФ вдарила по житлових будинках в Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені.