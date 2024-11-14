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Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС

14 листопада 2024, 14:30

Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України поліцейські чинять тиск на мігрантів із Центральної Азії і змушують їх укладати контракти з армією РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Кремль завозив на тимчасово окуповані території мігрантів як дешеву робочу силу для будівництва знищених агресором будинків. Однак зараз через кризу будівельна галузь у РФ зупиняється, а мігрантам пропонують йти до лав російської армії.

«Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт та обіцяють, що служитимуть вони на другій лінії. Однак фактично після цього їх відправляють на полігони, розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, а потім відправляють у "м'ясні штурми"», — йдеться у повідомленні.

Раніше ЦНС повідомляв, що всіх місцевих мешканців на окупованих територіях України змушують отримувати російський паспорт.

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