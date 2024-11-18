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Зеленський 19 листопада представить внутрішній План стійкості — ЗМІ

18 листопада 2024, 15:55

Зеленський 19 листопада представить внутрішній План стійкості — ЗМІ

Зеленський представить внутрішній План стійкості. Фото: ОП Зеленський представить внутрішній План стійкості. Фото: ОП

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський готовий подати План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді. Про це повідомляє видання «Українська правда».

Ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості України є фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет та політика героїв.

Крім того, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергооб'єктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї у цивільному обігу, створення Міністерства об'єднання українців у соціальне життя.

Попередньо, виступ Зеленського відбудеться завтра, 19 листопада.

Зазначимо, що Зеленський минулого тижня анонсував, що представить 10 пунктів із Внутрішнього плану стійкості для українців. Ці пункти стосуються, зокрема, енергетики, безпеки та культурного суверенітету.

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