Після нещодавнього обстрілу Курахового у громаді вирішили закрити ринки

У Курахівській громаді — у Гірнику та Кураховці Донецької області, заборонили роботу ринків та всіх точок вуличної торгівлі. Про це йдеться у розпорядженні начальника Курахівської МВА Романа Падуна.

«Фізичним особам, які здійснюють торговельну діяльність у Гірнику та смт. Курахівка, заборонено торгувати на ринку, вулицях, площах, дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях», — зазначається у документі.

З посиланням на слова Падуна «Громадське» повідомляє, що магазини у містах продовжують працювати, а мета місцевої влади була закрити місця великого скупчення людей. Робота ж ринків, за даними начальника Курахівської МВА, відновиться після покращення ситуації з безпекою.

Вчора, 12 грудня, російські війська з використанням касетних боєприпасів і реактивних систем залпового вогню «Ураган» обстріляли центр Гірника, через що двоє людей загинули, ще десять отримали поранення.



А 7 грудня президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що армія РФ обстріляла ринок, елеватор, заправку, автостанцію та житловий будинок у Кураховому через що загинули 10 людей.