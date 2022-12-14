У Міноборони повідомили, коли може розпочатись нова хвиля мобілізації

Наступна хвиля мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті. Вона може розпочатися після Нового року. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, такі речі важко прогнозувати, оскільки мобілізація залежить від потреб війни.



«Є втрати, є потреба в оновленні. Навіть ті люди, які живі-здорові, не поранені — вони все одно потребують заміни. Це нормальний процес, не треба робити з цього апокаліпсис», — сказала Маляр.

Заступниця міністра додала, що про нову хвилю мобілізації після Нового року говоритимуть публічно.



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