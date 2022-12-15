Окупанти «як зомбі» лізуть на позиції ЗСУ у Бахмуті — голова ОП

Ворог обстрілює Херсон, намагається показати активність на Півночі, «як зомбі» лізе на позиції ЗСУ у Бахмуті, чинить тиск на півдні Донецької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



Він зазначив, що росіяни не рахують загиблих.



«Вони розуміють, що якщо не розтягнуть фронт зараз, то ця зима стане для них катастрофою», - написав Андрій Єрмак.



Також голова ОП запевнив, що вся стратегія окупантів зрозуміла.



«Буде важко, але ми продовжимо рух до мети - вихід на кордони 1991 року. Інакше не буде», - заявив він.

Раніше експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що, ймовірно, Росія готується до великомасштабного наступу в січні та лютому 2023 року.