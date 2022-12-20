Кулеба про зустріч Путіна та Лукашенка: Про що б вони не домовлялися, Україна до цього готова

Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна та Олександра Лукашенка не було прийнято якихось критичних рішень, водночас Україна готова до будь-яких сценаріїв. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



«Зустріч Путіна та Лукашенка – черговий танець у їхньому виконанні. Згідно з тією інформацією, якою ми володіємо зараз, на цій зустрічі не було ухвалено якихось критичних рішень. Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських ЗС», - сказав він.



За даними українського відомства, низка об'єктів військової інфраструктури Білорусі знаходиться під контролем РФ, і білоруські військові фактично усунуті від впливу на ці процеси.



За словами Кулеби, «нічого драматичного, з того, що нам відомо, на цій зустрічі не сталося». Крім того, незабаром планується ще одна зустріч Путіна та Лукашенка.