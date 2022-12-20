Кулеба о встрече Путина и Лукашенко: О чем бы они не договаривались, Украина к этому готова

Во время встречи президента РФ Владимира Путина и Александр Лукашенко не были приняты какие-то критические решения, в то же время Украина готова к любым сценариям. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Встреча Путина и Лукашенко – очередной танец в их исполнении. Согласно той информации, которой мы владеем сейчас, на этой встрече не были приняты какие-то критические решения. Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию деятельности российских ВС», - сказал он.



По данным украинского ведомства, ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ, и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы.



По словам Кулебы, «ничего драматичного, из того, что нам известно, на этой встрече не произошло». Кроме того, вскоре планируется еще одна встреча Путина и Лукашенко.