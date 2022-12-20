10-15 групових ударів щодня: Як працює українська авіація

На фронті активізувалася російська авіація. Українські льотчики також завдають ударів по окупантах. Про це на брифінгу повідомив представник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.



«10-15 авіаційних групових ударів щодня завдає наша ударна авіація, винищувачі, які знищують засоби протиповітряної оборони супротивника, а також прикривають наші ударні групи», — сказав Ігнат.



Він додав, що армійська авіація Сухопутних військ теж ефективно б'є по окупантах.



Нагадаємо, Росія для нанесення авіаударів по Україні використовує близько 40 аеродромів. З них п'ять або шість — на території Білорусі.