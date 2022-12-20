10-15 групповых ударов ежедневно: Как работает украинская авиация

На фронте активизировалась российская авиация. Украинские летчики также наносят удары по оккупантам. Об этом на брифинге сообщил представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.



«10-15 авиационных групповых ударов каждый день наносит наша ударная авиация, истребители, которые уничтожают средства противовоздушной обороны противника, а также прикрывают наши ударные группы», — сказал Игнат.



Он добавил, что армейская авиация Сухопутных войск тоже эффективно бьет по оккупантам.



Напомним, Россия для нанесения авиаударов по Украине использует около 40 аэродромов. Из них пять или шесть — на территории Беларуси.