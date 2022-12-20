Игнат: РФ использует для ударов по Украине 40 аэродромов, из них 5-6 — в Беларуси

Россия для нанесения авиаударов по Украине использует около 40 аэродромов. Из них пять или шесть — на территории Беларуси. Об этом на брифинге сообщил представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.



По его словам, российские силы, в том числе самолеты, по-прежнему находятся на аэродромах Беларуси. В том числе в воздушном пространстве Беларуси находится самолет радиолокационного обнаружения А-50, который отслеживает воздушные цели на территории Украины — с самого начала полномасштабного вторжения. Таких самолетов, подчеркнул Игнат, может быть несколько. Они работают вместе с самолетами-ретрансляторами ИЛ-22. И есть еще МиГ-31.



«Тактическая авиация россиян тоже постоянно находится на аэродромах Беларуси. Там по меньшей мере пять-шесть основных таких аэродромов, которые использует Россия для того, чтобы нести определенную угрозу с этого направления. В целом Россия использует около 40 аэродромов для атак по Украине: чтобы там размещалась их тактическая авиация, их авиационная группировка. Не только тактическая авиация, но и вертолеты, и транспортники, и истребители, и бомбардировщики, и штурмовики», — пояснил представитель Командования Воздушных сил.



Также, по его словам, сегодня оживилась авиационная активность оккупантов и на фронте.

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