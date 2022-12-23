Снарядами армії РФ пошкоджено будівлю Центральної районної лікарні на Харківщині

Російські війська минулої доби обстріляли ракетами та артилерією прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського районів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



У Вовчанській громаді, за його словами, через прильоти російських снарядів горіли гаражі, крім того було пошкоджено господарський блок Центральної районної лікарні.

«Отримали поранення 4 працівників райлікарні - 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає», - розповів Синєгубов.

Окупанти також зруйнували житловий будинок у Куп'янську, а ще в одному домоволодінні виникла пожежа через обстріл. Обійшлося без постраждалих.

«У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній», - повідомив голова Харківської ОВА.

Крім того Синєгубов розповів, що підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів у районі села Хатне.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.