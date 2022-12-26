Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно — Донецька ОВА

Минула ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Волноваському напрямку окупанти атакували Вугледар та Новоукраїнку. У Новоукраїнці російськими снарядами було пошкоджено будинок. На Донецькому напрямку, як розповів Кириленко, армія РФ обстрілювала Мар'їнку та Красногорівку.

«На Горлівському напрямку гучно було на околицях Часовоярської та Соледарської громад», - повідомили у Донецькій ОВА.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області розповіли, що російські окупанти завдали 19 ударів із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» та артилерії по території області.