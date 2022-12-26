Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно — Донецкая ОВА

Минувшая ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении оккупанты атаковали Угледар и Новоукраинку. В Новоукраинке российскими снарядами был поврежден дом. На Донецком направлении, как рассказал Кириленко, армия РФ обстреливала Марьинку и Красногоровку.

«На Горловском направлении было громко в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин», - сообщили в Донецкой ОВА.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области рассказали, что российские оккупанты нанесли 19 ударов из ЗРК «С-300», РСЗО «Град» и артиллерии по территории области.