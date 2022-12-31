«ДНР»: У Ясинуватій загинула жінка та поранено двох чоловіків

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території за минулу добу загинула одна людина — в Ясинуватій. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».
Ще двоє мирних жителів Ясинуватої — чоловіки 1959 і 1963 років народження — дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Ще троє — поранені.
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