DeepState: Російські військові розстріляли 3 українських військовополонених біля Нескучного

Російські військові розстріляли 3 українських військовополонених в районі Нескучного, що біля Великої Новосілки Донецької області. Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

«3 січня противник проводив штурм на позиції 141 ОПБр східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю. Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам», — йдеться у повідомленні.



Скрин з відео. Фото: DeepState

У DeepState додали, що вбивства та знущання з українських військовополонених мають систематичний характер і підтримуються військово-політичним керівництвом Російської федерації.

Нагадаємо, сьогодні Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення розмови російських військових, під час якої командир окупаційної армії наказав убити українського військовополоненого.



За 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що окупанти розстріляли 109 українських військовополонених. При цьому, за даними офісу українського омбудсмена, за попередні роки повномасштабної війни всього вдалося зафіксувати 177 випадків.