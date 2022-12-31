«ДНР»: В Ясиноватой погибла женщина и ранены двое мужчин

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки погиб один человек — в Ясиноватой. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Еще двое мирных жителей Ясиноватой — мужчины 1959 и 1963 годов рождения — получили ранения различной степени тяжести.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Еще трое — ранены.



Смотрите также:





