У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС

Місце падіння вертольота в Броварах. Фото: Національна поліція

У Броварах Київської області біля дитячого садка впав вертоліт з керівництвом міністерства внутрішніх справ на борту. У цей час у садочку перебували діти та співробітники дошкільного закладу.



Загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. Всього у вертольоті перебувало 9 осіб, всі вони загинули. Також є загиблі й постраждалі серед людей, які були у дитсадку та поруч.



Оновлено. Завершено пошуково-рятувальні роботи на місці аварії вертольота, повідомляє ДСНС. Загинули 14 людей, із них одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.



Раніше відомство називало вищі цифри: 17 загиблих, з них 4 дитини.

Місцеві жителі кажуть, що вранці чули вибух, після чого в дитсадку почалася пожежа, околиці в диму. У садочку були діти.

«Магнолія ТВ» пише, що, попередньо, вертоліт зачепив дитсадок, після чого впав біля багатоповерхівки.



Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що гелікоптер, який упав, призначений для потреб ДСНС, він виконував поставлені завдання.

Дитсадок у Броварах

Заступник голови Осісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво МВС летіло у відрядження в одну з «гарячих» точок.



Ігнат, зі свого боку, наголосив, що про причини трагедії говорити рано. На дослідження обставин, за його словами, потрібен час, «це буде не за один-два дні».