Часів Яр після обстрілу. Як виживають місцеві жителі ►

23 січня російські війська вкотре обстріляли Часів Яр Донецької області. Одна людина загинула — хлопець 1992 року народження. Двоє цивільних отримали осколкові поранення. Який вигляд має місто після обстрілу та як виживають місцеві жителі — у відео.



«Злякалися... Побило двері. Молода дівчина йшла в підвал ховатися, я з нею ночувала. А вранці вона назад бігла. Так двері побило страшно. Усе побито», — розповіла мешканка Часів Яру Ганна.



Постраждали близько десяти багатоповерхівок. Вони частково зруйновані. Місцева влада виділяє жителям матеріали, щоб закрити вікна від морозу та вітру.



«У житловий мікрорайон, мікрорайон Східний, був приліт ракети. Це в нічний час. Чому? Ніхто навіть пояснити не може, тому що тут немає ні військових, ніяких військових об'єктів. Житлова забудова. Фактично, квадрат. Дитячий майданчик. Будинки взяли на себе основний удар. У трьох будинках вилетіли вікна, перекосилися двері», — розповів очільник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.



Ракета й артилерійський снаряд влучили також у місцевий дитячий садок. Він серйозно пошкоджений.



«Це "Дитяче царство". Цей садок пройшли двоє моїх дітей і кілька тисяч дітей, які жили в нашому місті, за багато років», — зазначив Чаус.



Окупанти вдарили по житловому кварталу з реактивної системи залпового вогню. Через це перебито мережу постачання мікрорайону електрикою та газом.



«Залишки "Граду", який пройшовся по старому селищу — було понад десяток "прильотів". Його залишки — поруч з опорною школою, яку щойно відремонтували», — розповів очільник Часовоярської міської військової адміністрації.



Газу в Часів Ярі немає давно. Також тут, як і в усій Україні, перебої з електрикою. Після останнього обстрілу місцеві жителі залишилися взагалі без світла та без тепла. Вони не можуть скористатися навіть обігрівачами, щоб погрітися.



«Вчора не топили, сьогодні не топлять, позавчора не топили. Не топиться. Може, прилетіло в котельню. Не знаю. Я й не виходжу. Вийду, вигляну, чи не їдуть за мною», — розповіла мешканка Часів Яру.



У місті катастрофічна гуманітарна ситуація. Закрилися всі аптеки, на все місто залишився один лікар. Після недавнього обстрілу, за словами місцевих жителів, перестали працювати три магазини.



«Аптека не працює тижнів зо два, це точно. Закрив господар, було три аптеки. Жодна не працює. У магазині після вчорашнього "прильоту" переклинило двері, не змогли відчинити», — зазначила мешканка Часів Яру Лілія.



Попри те, що відбувається, у місті залишаються люди. Вони практично живуть у підвалах, гріються буржуйками, готують на вогнищах. Діти виходять подихати повітрям буквально на пів години на день, поки немає обстрілів.



«Тут пошкоджено абсолютно все. Постійні обстріли, регулярні. І вранці, і вдень, і ввечері. Пару годин затишшя, і знову починається. Тому доводиться тут рятуватися... Важко. Діткам хочеться на вулицю побігати, погуляти. Важко в такому віці пояснити, що в будь-який момент може прилетіти», — розповів житель міста Роман.



У Часів Ярі працює «Пункт незламності». Тут є буржуйки, генератор, можна випити гарячий чай, перекусити, зарядити телефон і скористатися інтернетом.



За словами Олександра Ткаченка, який працює в пункті, є аптечка, маски.



«Є фільтр для води. Ковдри, для дітей є іграшки. Є вода запасна, є вода питна для чайника, щоб поставити чаю попити. І в запасі теж є вода, все необхідне», — поділився чоловік.



Часів Яр знаходиться практично на лінії вогню. До Кліщіївки, де зараз тривають інтенсивні бої — близько 11 кілометрів. Приблизно така ж відстань — до Бахмута. Часів Яр активно обстрілюється з початку літа 2022 року. У липні російська ракета влучила в гуртожиток. Загинули 48 людей, серед яких одна дитина. Після цього окупаційна армія неодноразово била по місту восени та взимку. У січні обстріли Часів Яру активізувалися.



Самі пропагандисти підтверджують, що основне стратегічне завдання російських військ — прорвати лінію Сіверськ — Соледар — Бахмут — Часів Яр. Крім того, Часів Яр — важлива для оборони точка, де окупанти змогли б замкнути оточення Бахмута. З огляду на це, у прокремлівських каналах припускають, що бої за домінівну висоту в Часів Ярі будуть жорстокими.