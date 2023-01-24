Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ►

23 января российские войска в очередной раз обстреляли Часов Яр Донецкой области. Один человек погиб — парень 1992 года рождения. Двое гражданских получили осколочные ранения. Как выглядит город после обстрела и как выживают местные жители — в видео.



«Испугались... Побило двери. Молодая девушка шла в подвал прятаться, я с ней ночевала. А утром она обратно бежала. Так двери побило страшно. Все побито», — рассказала жительница Часов Яра Анна.



Пострадали около десяти многоэтажек. Они частично разрушены. Местные власти выделяют жителям материалы, чтобы закрыть окна от мороза и ветра.



«В жилой микрорайон, микрорайон Восточный, был прилет ракеты. Это в ночное время. Почему? Никто даже объяснить не может, потому что тут нет ни военных, никаких военных объектов. Жилая застройка. Фактически, квадрат. Детская площадка. Дома приняли на себя основной удар. В трех домах вылетели окна, перекосились двери», — рассказал глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.



Ракета и артиллерийский снаряд попали также в местный детский сад. Он серьезно поврежден.



«Это "Детское царство". Этот садик прошли двое моих детей и несколько тысяч детей, которые жили в нашем городе, за много лет», — отметил Чаус.



Оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня. В результате перебита сеть снабжения микрорайона электричеством и газом.



«Остатки "Града", который прошелся по старому поселку — было более десятка "прилетов". Его остатки — рядом с опорной школой, которую только отремонтировали», — рассказал глава Часовоярской городской военной администрации.



Газа в Часов Яре нет давно. Также здесь, как и во всей Украине, перебои с электричеством. После последнего обстрела местные жители остались вообще без света и без тепла. Они не могут воспользоваться даже обогревателями, чтобы погреться.



«Вчера не топили, сегодня не топят, позавчера не топили. Не топится. Может, прилетело в котельную. Не знаю. Я и не выхожу. Выйду, выгляну, не едут ли за мной», — рассказала жительница Часов Яра.



В городе катастрофическая гуманитарная ситуация. Закрылись все аптеки, на весь город остался один врач. После недавнего обстрела, по словам местных жителей, перестали работать три магазина.



«Аптека не работает недели две, это точно. Закрыл хозяин, было три аптеки. Ни одна не работает. В магазине после вчерашнего "прилета" переклинило двери, не смогли открыть», — отметила жительница Часов Яра Лилия.



Несмотря на происходящее, в городе остаются люди. Они практически живут в подвалах, греются буржуйками, готовят на кострах. Дети выходят подышать воздухом буквально на полчаса в день, пока нет обстрелов.



«Здесь повреждено абсолютно все. Постоянные обстрелы, регулярные. И утром, и днем, и вечером. Пару часов затишья, и опять начинается. Поэтому приходится здесь спасаться… Тяжело. Деткам хочется на улицу побегать, погулять. Тяжело в таком возрасте объяснить, что в любой момент может прилететь», — рассказал житель города Роман.



В Часов Яре работает «Пункт несокрушимости» («Пункт незламності»). Здесь есть буржуйки, генератор, можно выпить горячий чай, перекусить, зарядить телефон и воспользоваться интернетом.



По словам Александра Ткаченко, который работает в пункте, есть аптечка, маски.



«Есть фильтр для воды. Одеяла, для детей есть игрушки. Есть вода запасная, есть вода питьевая для чайника, чтобы поставить чаю попить. И в запасе тоже есть вода, все необходимое», — поделился мужчина.



Часов Яр находится практически на линии огня. До Клещиевки, где сейчас ведутся интенсивные бои — около 11 километров. Примерно такое же расстояние — до Бахмута. Часов Яр активно обстреливается с начала лета 2022 года. В июле российская ракета попала в общежитие. Погибли 48 человек, среди которых один ребенок. После этого оккупационная армия неоднократно била по городу осенью и зимой. В январе обстрелы Часов Яра активизировались.



Сами пропагандисты подтверждают, что основная стратегическая задача российских войск — прорвать линию Северск — Соледар — Бахмут — Часов Яр. Кроме того, Часов Яр — важная для обороны точка, где оккупанты могли бы замкнуть окружение Бахмута. Учитывая это, в прокремлевских каналах предполагают, что бои за доминирующую высоту в Часов Яре будут жестокими.