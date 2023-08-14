СБУ встановила 15 колабораціоністів, які готують вибори на окупованій Луганщині

СБУ встановила особи п'ятнадцяти колабораціоністів, які готують «вибори» до місцевих окупаційних органів РФ у Луганській області. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.
За даними СБУ, серед підозрюваних – керівники «виборчої комісії „ЛНР“, а також представники територіальних осередків кремлівської партії „Єдина Росія“ та інших думських політсил.
Як встановило слідство, усі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до «виборів», які мають відбутися у вересні. Зокрема, вони сформували так звані територіальні виборчі комісії, які мають фальшувати «явку виборців» та підсумки «голосування».
Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про таких осіб:
Також вони займаються облаштуванням «виборчих дільниць», підбирають та інструктують «персонал», проводять масштабну агітаційну кампанію.
Слідчі СБУ порушили справу за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Правоохоронці зазначили, що раніше шість фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму у Луганській області у вересні 2022 року.
Наразі колабораціоністи ховаються на окупованій частині регіону. За вчинене ним загрожує до 15 років в'язниці.