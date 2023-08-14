СБУ встановила 15 колабораціоністів, які готують вибори на окупованій Луганщині

СБУ встановила особи п'ятнадцяти колабораціоністів, які готують «вибори» до місцевих окупаційних органів РФ у Луганській області. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



За даними СБУ, серед підозрюваних – керівники «виборчої комісії „ЛНР“, а також представники територіальних осередків кремлівської партії „Єдина Росія“ та інших думських політсил.



Як встановило слідство, усі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до «виборів», які мають відбутися у вересні. Зокрема, вони сформували так звані територіальні виборчі комісії, які мають фальшувати «явку виборців» та підсумки «голосування».

Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про таких осіб:

Олена Кравченко (1983 р. н.), голова «виборчої комісії ЛНР»;

Максим Приходько, (1978 р. н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Тетяна Приходько, (1972 р. н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Катерина Терещенко, (1986 р. н.), секретар «виборчої комісії ЛНР»;

Маріанна Скорнякова, (1990 р. н.), заступник голови «виборчої комісії ЛНР»; Володимир Бабенко, (1990 р. н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Наталія Куліченко, (1972 р. н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Оксана Нікітюк Оксана, (1986 р. н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Сергій Бєлов, (1983 р. н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Олена Сакура, (1968 р. н.), член «виборчої комісії ЛНР»;

Олександр Єрмоленко (1985 р. н.), «другий секретар Луганського республіканського комітету КПРФ»;

Віталій Невеселий (1983 р. н.), керівник «Сєвєродонецького міського центру політпартії «Нові люди»;

Максим Уваров (1980 р. н.), керівник "Луганського регіонального відділення ЛПДР";

Геннадій Тараканов, голова «ради регіонального відділення партії „Справедлива Росія – за правду“»;

Денис Мірошниченко, секретар Луганського відділення партії „Єдина Росія”.

Також вони займаються облаштуванням «виборчих дільниць», підбирають та інструктують «персонал», проводять масштабну агітаційну кампанію.



Слідчі СБУ порушили справу за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Правоохоронці зазначили, що раніше шість фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму у Луганській області у вересні 2022 року.



Наразі колабораціоністи ховаються на окупованій частині регіону. За вчинене ним загрожує до 15 років в'язниці.