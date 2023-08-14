СБУ установила 15 коллаборационистов, которые готовят выборы на оккупированной Луганщине

СБУ установила личности пятнадцати коллаборационистов, которые готовят «выборы» в местные оккупационные органы РФ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным СБУ, среди подозреваемых — руководители «избирательной комиссии „ЛНР“, а также представители территориальных очагов кремлевской партии „Единая Россия“ и других думских политсил.



Как установило следствие, все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к «выборам», которые должный пройти в сентябре. В частности, они сформировали так называемые территориальные избирательные комиссии, которые должны фальсифицировать «явку избирателей» и итоги «голосования».

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о таких лицах:

Елена Кравченко (1983г. р.), глава «избирательной комиссии ЛНР»;

Максим Приходько, (1978г. р.), член «избирательной комиссии ЛНР»;

Татьяна Приходько, (1972г. р.), член «избирательной комиссии ЛНР»;

Екатерина Терещенко, (1986г. р.), секретарь «избирательной комиссии ЛНР»;

Марианна Скорнякова, (1990г. р.), заместитель главы «избирательной комиссии ЛНР»; Владимир Бабенко, (1990 г. р.), член «избирательной комиссии ЛНР»;

Наталья Куличенко, (1972г. р.), член «избирательной комиссии ЛНР»;

Оксана Никитюк Оксана, (1986г. р.), член «избирательной комиссии ЛНР»;

Сергей Белов, (1983г. р.), член «избирательной комиссии ЛНР»;

Елена Сакура, (1968г. р.), член «избирательной комиссии ЛНР»;

Александр Ермоленко (1985г. р.), «второй секретарь Луганского республиканского комитета КПРФ»;

Виталий Невеселый (1983г. р.), руководитель «Северодонецкого городского центра политпартии «Новые люди»;

Максим Уваров (1980г. р.), руководитель «Луганского регионального отделения ЛПДР»;

Геннадий Тараканов, глава «совета регионального отделения партии „Справедливая Россия— за правду“»;

Денис Мирошниченко, секретарь «Луганского отделения партии „Единая Россия"».

Также они занимаются обустройством «избирательных участков», подбирают и инструктируют «персонал», проводят масштабную агитационную кампанию.



Следователи СБУ возбудили дело по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).



Правоохранители отметили, что ранее шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года.



Сейчас коллаборационисты скрываются на оккупированной части региона. За совершенное им грозит до 15 лет тюрьмы.