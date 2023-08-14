СБУ установила 15 коллаборационистов, которые готовят выборы на оккупированной Луганщине

СБУ установила личности пятнадцати коллаборационистов, которые готовят «выборы» в местные оккупационные органы РФ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По данным СБУ, среди подозреваемых — руководители «избирательной комиссии „ЛНР“, а также представители территориальных очагов кремлевской партии „Единая Россия“ и других думских политсил.
Как установило следствие, все 15 коллаборантов принимают непосредственное участие в подготовке к «выборам», которые должный пройти в сентябре. В частности, они сформировали так называемые территориальные избирательные комиссии, которые должны фальсифицировать «явку избирателей» и итоги «голосования».
Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о таких лицах:
Также они занимаются обустройством «избирательных участков», подбирают и инструктируют «персонал», проводят масштабную агитационную кампанию.
Следователи СБУ возбудили дело по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Правоохранители отметили, что ранее шесть фигурантов уже получили от СБУ подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года.
Сейчас коллаборационисты скрываются на оккупированной части региона. За совершенное им грозит до 15 лет тюрьмы.