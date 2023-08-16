Сирський заявив про «низку важливих рішень» для посилення оборони Куп'янська на Харківщині

Російські окупанти щодня на різних напрямках намагаються прорвати оборону українських військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп'янська на Харківщині. Про це сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Медіацентр Сил оборони.



«У зв'язку з ускладненням обстановки на Куп'янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста. За результатами роботи з командирами на цьому напрямі прийнято низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони», - заявив Сирський.



Також за словами командувача, російські війська перегруповуються на Лиманському напрямі: замінюють частини, що втратили боєздатність, і «не залишають планів щодо нових наступальних дій».



На Бахмутському напрямі ситуація «складна, але контрольована».