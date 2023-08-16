Сырский заявил о «ряде важных решений» для усиления обороны Купянска на Харьковщине

Российские оккупанты ежедневно на разных направлениях пытаются прорвать оборону украинских войск, преследуя цель блокировки, а впоследствии и захвата Купянска на Харьковщине. Об этом сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает Медиацентр Сил обороны.



«В связи с усложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу. По результатам работы с командирами на этом направлении принят ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны», — заявил Сырский.



Также по словам командующего, российские войска перегруппировываются на Лиманском направлении: заменяют утратившие боеспособность части и «не покидают планов по новым наступательным действиям».



На Бахмутском направлении ситуация «сложная, но контролируемая».