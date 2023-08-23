На Донбасі загинув депутат Київської міськради

Сергій Ільницький, депутатська фракція політичної партії «Європейська солідарність». Фото: facebook.com/sergio.iln

На передовій загинув Сергій Ільницький (на прізвисько Сокіл), який був депутатом Київської міської ради від партії «Європейська Солідарність». Про загибель українського захисника у Facebook написав нардеп і п'ятий президент України, Петро Порошенко.



Керівник партії «Євросолідарність» Петро Порошенко зазначив, що загибель воїна та політика стане непоправною втратою для всіх.



«Друже Сокіл… як же так… в нас було стільки планів… І по реабілітації поранених, і по безпілотникам…Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький…Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою…Герой!», - розповів Петро Порошенко.



Політик також підтвердив, що прощання відбудеться у Києві.

Нагадаємо, що в Херсоні під обстріл потрапила автоколона з Петром Порошенком та журналістами.





