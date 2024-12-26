Окупанти скинули на Покровськ дві авіабомби: є пошкодження

Минулої доби, 25 грудня, російські війська скинули на Покровськ дві авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Найпотужніший удар російські війська завдали о 12:40 по північній частині Покровська. Внаслідок обстрілу двома КАБ-250 пошкоджено будівлю навчального закладу та 3 багатоквартирні житлові будинки», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що росіяни о 10:00 влучили в багатоповерхівки у мікрорайоні «Сонячний», а об 11:00 атакували західну частину міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки.



Раніше ми писали, що у прифронтовому Покровську Донецької області залишається 7500 осіб, понад 3000 за тиждень виїхали. Усіх дітей вивезли із прифронтового міста.