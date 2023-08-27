ЗСУ рухаються вперед: Тарнавський щодо ситуації на південному фронті

Сили оборони України рухаються вперед на Таврійському напрямі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
За його словами, ЗСУ протягом доби виконали 1268 вогневих завдань. При цьому за останню добу втрати російських окупантів становили 305 осіб (безповоротні – 78, поранені – 210, полон – 17).
Крім того, українські військові знищили 32 одиниці військової техніки, зокрема:
Також Сили оборони знищили 11 складів боєприпасів армії РФ.
Нещодавно ЗСУ зайшли до населеного пункту Роботино Запорізької області. Аналітики ISW вважаються, що ЗСУ наблизилися до чергової лінії оборони росіян у Запорізькій області, а бійці просуваються через складну ділянку оборонних позицій окупантів.