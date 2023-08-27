ЗСУ рухаються вперед: Тарнавський щодо ситуації на південному фронті

Сили оборони України рухаються вперед на Таврійському напрямі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



За його словами, ЗСУ протягом доби виконали 1268 вогневих завдань. При цьому за останню добу втрати російських окупантів становили 305 осіб (безповоротні – 78, поранені – 210, полон – 17).



Крім того, українські військові знищили 32 одиниці військової техніки, зокрема:

два танки;

вісім бойових броньованих машин;

п'ять артилерійських систем та мінометів;

дві реактивні системи залпового вогню;

один протитанковий ракетний комплекс;

чотири безпілотники;

10 одиниць автотехніки.

Також Сили оборони знищили 11 складів боєприпасів армії РФ.



Нещодавно ЗСУ зайшли до населеного пункту Роботино Запорізької області. Аналітики ISW вважаються, що ЗСУ наблизилися до чергової лінії оборони росіян у Запорізькій області, а бійці просуваються через складну ділянку оборонних позицій окупантів.